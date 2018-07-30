Bloomberg включил Россию в десятку стран с самым дешевым бензином

В Bloomberg составили рейтинг стран, который позволяет сравнить цены на литр бензина АИ-95 в мире.

Как отмечается, самое дорогое топливо в Гонконге ($2,09), а также в Норвегии ($2,02) и Нидерландах ($1,93). Кроме того, в десятку стран с самым дорогим топливом попали Греция, Италия, Дания, Израиль, Португалия и Франция.

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Согласно рейтингу, самый дешевый бензин можно купить на территории Венесуэлы ($0,01), в Иране ($0.28) и Кувейте ($0,35). Также среди стран, где топливо стоит недорого, оказались Нигерия, Египет, Саудовская Аравия, Малайзия, Индонезия и ОАЭ. Россия со стоимость бензина $0,72 за литр занимает десятую строчку среди стран с дешевым топливом.

Ранее в России резко замедлились темпы роста цен на бензин.