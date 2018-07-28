В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус
Рейсовый автобус перевернулся на трассе А-107 в Домодедовском районе Московской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС.
«На трассе А-107 в Домодедовском районе перевернулся рейсовый автобус», — сказал он.
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По его словам, всего в автобусе находились 27 пассажиров и два водителя. В результате инцидента пострадали восемь человек.
«По предварительным данным, при опрокидывании автобуса сообщением Москва — Ижевск пострадали восемь человек», — сказал представитель экстренных служб.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Азербайджане из-за ДТП перевернулся автобус, в результате чего пострадали 13 человек, один человек погиб.