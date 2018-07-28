В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус

Рейсовый автобус перевернулся на трассе А-107 в Домодедовском районе Московской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС.

«На трассе А-107 в Домодедовском районе перевернулся рейсовый автобус», — сказал он.

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По его словам, всего в автобусе находились 27 пассажиров и два водителя. В результате инцидента пострадали восемь человек.

«По предварительным данным, при опрокидывании автобуса сообщением Москва — Ижевск пострадали восемь человек», — сказал представитель экстренных служб.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Азербайджане из-за ДТП перевернулся автобус, в результате чего пострадали 13 человек, один человек погиб.