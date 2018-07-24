Минобороны опровергло сообщения о намерении изымать автомобили у россиян

В Министерстве обороны России уточнили, что изменения в проект приказа о транспортных средствах, которые подлежат постановке на учет в военкоматах, не предполагают изъятия легковых автомобилей у россиян. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».

Ранее газета «Известия» писала, что в Минобороны предложили забирать автомобили у граждан в случае войны.

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«Никакого изъятия либо иных способов отчуждения транспортных и технических средств у граждан и организаций вносимые изменения не предусматривают», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что изменения в проекте приказа только уточняют порядок учета тех транспортных средств, которые уже зарегистрированы в военкоматах. В ведомстве подчеркнули, что обладают достаточным количеством штатных транспортных средств для выполнения боевых задач.