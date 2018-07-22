В Германии в ДТП с участием 10 машин погибли четыре человека

В Германии в результате ДТП с участием 10 автомобилей погибли четыре человека. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, авария произошла на шоссе A81 между коммуной Ахорн и городом Боксберг.

Как отмечается, в результате ДТП также пострадали четыре человека.

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При этом все пострадавшие были госпитализированы с месте аварии с помощью вертолета.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в результате ДТП погибли пять человек.

Как отмечалось, авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург.