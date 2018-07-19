В Петербурге сгорел автобус

В Невском районе Санкт-Петербурга автобус сгорел целиком. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по городу.

Инцидент произошел около дома 243 на проспекте Обуховской обороны. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

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В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Петербурге автомобиль из-за открытого люка упал в реку Охту. Также ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге машина американского актера Джонни Деппа врезалась в стену.