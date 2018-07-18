На юго-востоке Москвы три человека погибли в ДТП

Представители управления МВД по Москве сообщили о смерти трех человек в результате столкновения легкового автомобиля с фонарным столбом на улице Ташкентская на юго-востоке Москвы, передает РИА «Новости».

«Мужчина — водитель, управляя автомобилем Hyundai, следуя по улице Ташкентская в направлении Волгоградского проспекта, не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения. В результате ДТП погибли три человека: водитель и два пассажира автомобиля», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что происшествие произошло в 5.00 напротив дома 12 на улице Ташкентская, по факту произошедшего ведется расследование, устанавливаются причины ДТП.

Ранее сообщалось, что в Москве автобус врезался в столб и столкнулся с легковушкой.