Песков: Путин обсуждал с Трампом американские автомобили

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин обсуждал с лидером США Дональдом Трампом американские автомобили, передает РИА «Новости».

«С Трампом (обсуждали американские автомобили)», — сказал Песков.

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Так он прокомментировал кадры, показанные по ТВ.

При этом Песков не уточнил, что конкретно они говорили про машины.

Ранее сообщалось, что лимузин проекта «Кортеж» президента России Владимира Путина прибыл в Финляндию в преддверии встречи российского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом. Отмечалось, что лимузин Путина был доставлен в Хельсинки на борту Ил-76.