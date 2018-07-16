Верховный суд вернул права водителю, который съехал в кювет и уехал с места ДТП

Верховный суд оправдал водителя, которого лишили прав на год за «оставление места ДТП». Об этом говорится в тексте решения, размещенном на сайте суда.

Из материалов дела следует, что 11 января 2017 года на 663 км трассы Москва - Санкт-Петербург («Россия») в Тосненском районе Ленинградской области водитель «Газели» выехал в кювет, после чего перевернулся. Поставив каким-то образом грузовик на колеса, мужчина поехал дальше. Однако через пару месяцев узнал, что постановлением мирового судьи судебного участка №71 Тосненского района Ленинградской области от 9 марта он был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.27 КоАП «оставление места ДТП» и лишен правом управления автомобилем на один год.

Реклама

Водитель с таким решением не согласился и решил обжаловать приговор. После того, как в городском и областном суде вердикт оставили без изменений несмотря на процессуальные нарушения, автомобилист обратился в Верховный суд. При рассмотрении дела судья обратил внимание на то, что протокол был составлен с нарушениями, а также водитель не был извещен о судебном заседании и не ознакомлен с постановлением.

На основании этого судья удовлетворил жалобу водителя и отменил вынесенные в отношении него постановления об административном правонарушении. На то, чтобы доказать справедливость, у автомобилиста ушло больше года, таким образом к моменту решения ВС, срок лишения прав и так истек.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».