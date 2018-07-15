В Москве столкнулись поливомоечный автомобиль и легковушка, есть пострадавшие

Источник в экстренных службах рассказал о столкновении легкового автомобиля Honda и поливомоечного «КамАЗа», при котором пострадали два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, инцидент произошел в районе Нижегородский, на пересечении улицы Подъемной и Перовского проезда.

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«По предварительной информации, пострадали два человека», — сказал источник.

Он добавил, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек и травмирования восьми лиц в результате ДТП на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области.