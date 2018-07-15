В Лос-Анджелесе в ДТП с автобусом пострадали 25 человек
В Лос-Анджелесе в результате ДТП с участие пассажирского автобуса пострадали 25 человек. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, в результате аварии автобус перевернулся.
Как отмечается, из-за ДТП около 100 галлонов дизельного топлива разлилось на автостраду.
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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Иране в ДТП с перевозившей нефть автоцистерной погибли 27 человек.
Как отмечалось, в провинции Курдистан столкнулись пассажирский автобус и автоцистерна с нефтью.