Росстандарт изменит законы для борьбы с недоливом топлива на российских АЗС

В Росстандарте разрабатывают пакет законодательных поправок, которые позволят ведомству посылать своих сотрудников на контрольные закупки топлива. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Росстандарте.

Изменения в законодательстве предполагают, что проверяющий орган отныне сможет проводить контрольные закупки на АЗС для выявления фактов недолива. Также Росстандарт планирует ввести новые правила для контроля и учета залитого топлива и системы штрафов за недолив.

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При этом в ведомстве отметили, что возможными причинами недолива топлива могут являться как преднамеренные и заведомо незаконные действия сотрудников АЗС, так и несоответствующее обязательным требованиям оборудование, которое измеряет количество залитого топлива.

Ранее Федерация автовладельцев России выяснила, что около 76% АЗС недоливают топливо.