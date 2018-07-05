В Австралии 50 машин застряли в расплавившемся асфальте
В Австралии из-за аномальной жары расплавился асфальт на шоссе в штате Квинсленд. Об этом сообщает ABC News.
По данным телеканала, в результате инцидента около 50 автомобилей получили повреждения шин.
Как отмечается, местные власти пообещали выплатить владельцам автомобилей компенсацию.
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При этом в Квинсленде для ремонта дорожного покрытия перекрыли несколько шоссе.
В настоящее время местные власти выясняют все обстоятельства происшествия.
В свою очередь газета Tablelander сообщила, что в министерстве транспорта Австралии не считают, что данный инцидент связан с некачественной укладкой дорог.