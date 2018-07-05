В Ростове прикомандированные на ЧМ инспекторы ДПС попались на взятке от пьяного водителя

Прикомандированные из Ессентуков (Ставропольский край) на Чемпионат мира по футболу в Ростов-на-Дону инспекторы ДПС задержаны при получении крупной взятки. Об этом сообщает сайт 1Rnd.ru.

Инцидент произошел 3 июля на улице Варфоломеева. По предварительной информации, оперативники Управления собственной безопасности регионального МВД задержали при получении 120 тысяч рублей старшего лейтенанта и лейтенанта полиции. При этом 120 тысяч рублей — лишь часть оговоренной с водителем суммы, попавшегося на пьяном вождении. Ранее было решено, что автомобилист должен заплатить 200 тысяч рублей.

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В тот же день в региональном управлении Следственного комитета было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников. После этого они были уволены из правоохранительных органов по отрицательным мотивам. Между тем, на официальном сайте ведомства информации о задержании полицейских пока нет.

Портал отмечает, что в начале июня в Ростов прибыл отряд ДПС Ставропольского края на служебных автомобилях для осуществления охраны общественного порядка во время проведения ЧМ-2018.