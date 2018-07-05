Под Сызранью депутат на BMW вместе с женой сгорели после столкновения с грузовиком

Утром, 5 июля, а трассе под Сызранью в аварии погибли депутат горсовета Балакова Андрей Володихин и его жена Татьяна. Об этом сообщает «Взгляд-инфо».

На федеральной трассе М-5 «Урал» возле села Переволоки столкнулись грузовик Isuzu и BMW. После столкновения легковая машина загорелась, затем пламя перекинулось на второй автомобиль. Погибли два человека из BMW. Водитель грузовика получил травмы. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.

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Глава Балаковского района Александр Соловьев выразил соболезнование в связи с гибелью депутата.

«Только что сообщили эту печальную новость. Молодой депутат, очень активный. Очень жаль терять таких людей. Собирался баллотироваться в собрание на следующих выборах», - рассказал он.