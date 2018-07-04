В Крыму в ДТП с двумя легковушками пострадали восемь человек

В Крыму в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей пострадали восемь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, авария произошла на 45 км трассы Алушта-Судак-Феодосия.

Как отмечалось, в ДТП пострадали восемь человек, из них трое детей.

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области два человека погибли при столкновении поезда и грузовика.

Как отмечалось, на железнодорожном переезде в 15 км от Батайска столкнулись пассажирских поезд сообщением Архангельск-Новороссийск и грузовик. В результате аварии также пострадали четыре человека.