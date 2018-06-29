Три автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы

В результате столкновения трех автомобилей, которое произошло на юго-востоке Москвы, в районе дома 171 на улице Люблинская, пострадал один человек, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.

«В районе д. 171 на ул. Люблинская произошло столкновение автомобилей Toyota RAV4, Kia и Lada Largus. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек», — сказал источник.

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По его словам, в данный момент сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал о массовой аварии, которая произошла около станции «Трикотажная» Рижского направления МЖД.