В Дагестане 14-летний лихач на Mercedes задавил насмерть бабушку и внучку

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В Хасавюрте (Дагестан) 14-летний подросток за рулем Mercedes совершил смертельное ДТП. В результате наезда на шедших по тротуару пешеходов погибли бабушка и внучка, еще одна женщина получила серьезные травмы, сообщает «Регион Онлайн».

Инцидент произошел в пятницу утром на Фабричной улицей. Подросток, каким-то образом оказавшийся за рулем иномарки, не справился с управлением и на повороте совершил выезд на тротуар, где в этот момент в попутном направлении шли две женщины и маленький ребенок. Иномарка буквально разметала пешеходов, которых вдобавок еще и засыпало обломками разрушенной стены.

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При этом после наезда машина поехала. Лишь одна женщина попыталась подняться на ноги после ДТП — ее спутница и маленькая девочка погибли на месте.

«Столько горя сразу в нескольких семьях. Полицейским нужно выяснить, как 14-летний школьник оказался за рулем машины, - рассказывают жители Хасавюрта, ставшие свидетелями шокирующего происшествия в Хасавюрте», - сообщает издание.

В МВД Дагестана «Газете.Ru» сообщили, что информация о ДТП проверяется.