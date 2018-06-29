В Дагестане 14-летний лихач на Mercedes задавил насмерть бабушку и внучку
В Хасавюрте (Дагестан) 14-летний подросток за рулем Mercedes совершил смертельное ДТП. В результате наезда на шедших по тротуару пешеходов погибли бабушка и внучка, еще одна женщина получила серьезные травмы, сообщает «Регион Онлайн».
Инцидент произошел в пятницу утром на Фабричной улицей. Подросток, каким-то образом оказавшийся за рулем иномарки, не справился с управлением и на повороте совершил выезд на тротуар, где в этот момент в попутном направлении шли две женщины и маленький ребенок. Иномарка буквально разметала пешеходов, которых вдобавок еще и засыпало обломками разрушенной стены.
При этом после наезда машина поехала. Лишь одна женщина попыталась подняться на ноги после ДТП — ее спутница и маленькая девочка погибли на месте.
«Столько горя сразу в нескольких семьях. Полицейским нужно выяснить, как 14-летний школьник оказался за рулем машины, - рассказывают жители Хасавюрта, ставшие свидетелями шокирующего происшествия в Хасавюрте», - сообщает издание.
В МВД Дагестана «Газете.Ru» сообщили, что информация о ДТП проверяется.