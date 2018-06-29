Кабмин может выделить 5 млрд рублей компенсации затрат на топливо для аграриев

Правительство в текущем году может выделить Минсельхозу 5 млрд руб. на субсидии для возмещения части расходов, связанных с приобретением аграриями-растениеводами дизельного топлива. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы кабмина.

Уточняется, что данная мера направлена на поддержание доходности растениеводов.

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Помимо этого, проект постановления правительства устанавливает и формулу для определения размера субсидии, предоставляемой бюджету региона.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что готов поддержать меру о возмещении убытков производителям сельскохозяйственной продукции из-за подорожания топлива.