Стало известно состояние столичного омбудсмена, который попал в ДТП в центре Москвы

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, пострадавшая в ДТП, находится в состоянии средней тяжести. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в справочной НИИ СП им. Н.Склифосовского.

«Лежит в первой нейрохирургии, состояние средней тяжести», - сказал собеседник агентства.

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Авария произошла в четверг днем на Проспекте Мира. В Audi, в которой находилась Потяева, въехал автомобиль Lexus.

Сама Потяева сообщила Агентству «Москва», что получила травму позвоночника. «Я попала в ДТП на проспекте Мира - ехала на заднем сиденье своей служебной машины, и она столкнулась с другой. Это случилось молниеносно, хотя мы ехали спокойно. Честно говоря, подробностей инцидента я не знаю, так как потеряла сознание. Узнала от водителя, что сейчас идет расследование. Госпитализирована в НИИ им. Н.Склифосовского, у меня поврежден позвоночник - в общем, печальная история», - заявила омбудсмен.