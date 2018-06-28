СМИ: посол Швейцарии за рулем Volvo устроил массовое ДТП на Украине

На Украине в ДТП попал автомобиль, в котором находился швейцарский посол на Украине и в Молдавии Гийом Шойрер. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источники.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 27 июня на автодороге Киев-Чоп. В результате столкновения трех автомобилей травмы получили шесть человек, в том числе и гражданин Швейцарии.

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«55-летний гражданин Швейцарии, управляя автомобилем Volvo XC60, двигаясь из Киева в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Т4 под управлением жителя Львовской области и автомобилем Chery», — сказали в полиции.

По словам источников в правоохранительных органах, в одной из машин находился посол Швейцарии и его супруга.

Ранее сообщалось, что принц Камбоджи Нородом Ранарит и его жена Оук Пхалла попали в ДТП на юге страны.