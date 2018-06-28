В Москве у работника кондитерской фабрики угнали Lexus за 7 млн рублей

Столичная полиция ищет злоумышленника, похитившего в поселении Сосенское (Троицкий и Новомосковский административный округ Москвы)

автомобиль стоимостью почти 7 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

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В среду, 27 июня, в полицию обратился 44-летний мужчина, работающий начальником сбыта столичной кондитерской фабрики. «Мужчина сообщил, что кто-то похитил его автомобиль Lexus LX 570, который был припаркован во дворе дома в пос. Коммунарка. Материальный ущерб составил 6,9 млн рублей», - сказал собеседник агентства.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК России). Личность преступника устанавливается.