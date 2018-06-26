Число жертв ДТП со стритрейсерами на Кутузовском проспекте выросло до четырех

Число жертв ДТП, которое произошло 21 июня на Кутузовском проспекте, возросло до четырех. В Боткинской больнице 25 июня не приходя в сознание умер 49-летний Сергей Самолыга, водитель микроавтобуса, в который врезались стритрейсеры на Mercedes. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки, где работал водитель.

Самолыга, как и две раненых женщины Татьяна Скалкина и Анна Воробьева, работал в «Социальном патруле» — мобильной службе помощи бездомным, созданной в центре имени Доктора Лизы. На данный момент женщины находятся в тяжелом состоянии — как пояснили «Газете.Ru», у них многочисленные ушибы внутренних органов и переломы. В первые дни после аварии Скалкина находилась в сознании, однако вчера врачи ввели ее в искусственную кому.

Ранее сообщалось, что представители «золотой молодежи», спровоцировавшие аварию на Кутузовском проспекте, ехали со скоростью 200 км/ч. Водитель и пассажир Mercedes погибли на месте аварии. Также скончалась сбитая ими женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте и оказалась на пути иномарки.