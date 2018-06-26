В Амстердаме фургон въехал в здание газеты De Telegraaf

В Амстердаме водитель за рулем белого фургона врезался в здание газеты De Telegraaf. Об этом сообщается на сайте издания.

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 26 июня. После происшествия транспортное средство загорелось, но, согласно имеющейся информации, никто не пострадал.

Реклама

По данным полиции, наезд был совершен без умысла. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают водителя фургона, который скрылся с места происшествия.

Ранее в Нидерландах автобус въехал в пешеходов, в результате чего погиб один человек. По данным полиции, водитель автобуса совершил наезд на четырех пешеходов, один из них скончался, остальные пострадали. Инцидент произошел на рок-фестивале PinkPop, который проходит в провинции Лимбург на юге страны.