Источник рассказал о столкновении семи автомобилей в Пензенской области
Источник в правоохранительных органах рассказал о ДТП в Пензенской области, в результате которого погибли четыре человека и пострадали пять. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, столкновение пяти легковых автомобилей и двух грузовиков произошло на 565 километре М-5 «Урал».
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«Пострадали 9 человек, из них 4 человека погибли, 5 человек доставляются в лечебные учреждения», — сказал источник.
Он добавил, что движение транспорта на трассе не прекращалось.
Ранее сообщалось, что на МКАД было ограничено движение из-за опрокинувшейся фуры. На 18-м километре МКАД в районе Капотня на востоке Москвы опрокинулся грузовик.