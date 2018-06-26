Источник: на МКАД ограничено движение из-за опрокинувшейся фуры

На 18-м километре МКАД в районе Капотня на востоке Москвы опрокинулся грузовик, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Отмечается, что в районе происшествия ограничено дорожное движение.

«На 18-м километре МКАД (внутренняя сторона) опрокинулась фура, пострадавших нет. В районе ДТП движение частично ограничено», — сообщил источник.

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На место происшествия уже вызвали специальную технику. Отмечается, что другие автомобили не участвовали в аварии.

Ранее сообщалось, что в ДТП с грузовиком на юго-западе Москвы пострадали один взрослый и один ребенок. Инцидент произошел на улице Профсоюзная; рейсовый автобус столкнулся с «КамАЗом».