В Ирландии автомобиль въехал в похоронную процессию

После наезда автомобиля на толпу пешеходов у церкви в Дублине, пострадали семь человек, двое из них находятся в критическом состоянии, пишет Irish Times со ссылкой на местную полицию.

По сообщению издания, инцидент произошел в 10.20 по местному времени (12.20 по Москве). Отмечается, что водитель потерял сознание, прежде чем совершить наезд на пешеходов. Также сообщается, что в церкви проходила похоронная процессия, из-за аварии было принято решение ее отложить.

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По информации Irish Times, за рулем машины находился священник, однако он не является служителем этой церкви.

Ранее сообщалось, что в Ирландии разбился легкомоторный самолет.