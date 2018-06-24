На юго-западе Москвы в ДТП с грузовиком пострадали ребенок и взрослый

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Источник в столичных экстренных службах рассказал о столкновении автобуса и грузовика на юго-западе города, в результате которого пострадали ребенок и взрослый. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инцидент произошел недалеко от дома №156 на Профсоюзной улице. По имеющимся данным, рейсовый автобус 891-го маршрута столкнулся с «КамАЗом».

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«…пострадали два человека, в том числе ребенок», — сказал источник.

Ранее источник в экстренных службах Пензенской области рассказал, что в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали восемь человек.