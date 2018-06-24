В Мексике в ДТП с грузовиком погибли шесть человек

В Мексике в результате ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей погибли шесть человек. Об этом сообщает El Correo.

По данным издания, в мексиканском штате Гуанахуато на трассе между городами Керетаро и Саламанка столкнулись несколько грузовиков.

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Как отмечается, в результате ДТП грузовые автомобили вылетели с дороги и перевернулись, упав на группу рабочих.

При аварии погибли пять рабочих и водитель одного из грузовиков.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в мексиканском штате Сонора в результате аварии с пассажирским автобусом погибли девять человек.