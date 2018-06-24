Женщинам Саудовской Аравии разрешили водить автомобиль

В Саудовской Аравии женщины массово выехали на своих автомобилях на улицы городов королевства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, 24 июня разрешение короля Саудовской Аравии, которое позволяет женщинам управлять автомобилем, вступило в силу.

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Как отмечается, до этого дня Саудовская Аравия была единственной в мире страной, в которой женщинам было запрещено садиться за руль.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии впервые в истории выдали водительские права женщине.

Однако, как отмечалось, у первой женщины, которая получила права в Саудовской Аравии, уже были водительские права международного образца.