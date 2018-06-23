В Крыму столкнулись грузовик и микроавтобус, есть пострадавшие

Источник в экстренных службах Крыма рассказал о ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, в результате которого пострадали пять человек, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 5.10 на 274 км трассы Джанкой-Керчь около села Маковка, которое находится в Советском районе. Там столкнулись микроавтобус Volkswagen TTransporter и грузовик КамАЗ.

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«В результате ДТП пострадало пять человек, состояние троих оценивается как средней степени тяжести, двое получили легкие травмы», — заявил источник.

Ранее сообщалось, что на трассе Симферополь-Николаевка в Крыму произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком, в котором погибли пять человек.