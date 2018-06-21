В МВД после публикации «Газеты.Ru» отреагировали на ситуацию на Кущевском посту

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю после публикации «Газете.Ru» о скандальной ситуации с досмотром водителей на так называемом Кущевском посту ГИБДД, организовали проверку. Об этом стало известно из ответа на соответствующий запрос.

«Руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки. На стационарном посту ДПС ГИБДД «Кущевский» проведено обновление системы видеонаблюдения. Установлены дополнительные видеокамеры. В целях повышения эффективности контроля за работой личного состава ДПС в настоящее время прорабатывается вопрос об обеспечении сотрудников, осуществляющих несение службы, носимыми видеорегистраторами», — сообщила пресс-служба ведомства.

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Ранее сообщалось, что на посту ДПС в районе станицы Кущевская на трассе М-4 «Дон» водители регулярно сталкиваются с массовыми обысками, которые нередко заканчиваются обнаружением у них наркотиков. На это обратили внимание автомобильные активисты. Оказалось, что в местном суде количество дел по «наркотической» ст. 228 УК более чем вдвое превышает общероссийский показатель.

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