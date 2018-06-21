В Индии столкнулись внедорожник и грузовик, есть погибшие

Индийская полиция сообщила о столкновении внедорожника с грузовиком, что привело к гибели 12 человек, передает «Синьхуа».

Отмечается, что ДТП произошло утром в штате Мадхья-Прадеш, который расположен в центральной части Индии.

По данным полиции, внедорожник с пассажирами столкнулся с грузовиком, который перевозил песок. В результате аварии погибли 12 человек, в том числе семь женщин. Также пострадали шесть человек. Они были доставлены в медицинские учреждения.

Ранее в ДТП с грузовиком на территории Индии погибли семь человек.