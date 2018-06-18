Полиция Нидерландов задержала водителя, наехавшего на посетителей рок-фестиваля
Правоохранительные органы нидерландской провинции Лимбург смогли задержать водителя белого фургона, который утром въехал в посетителей рок-фестиваля PinkPop. Об этом сообщается на сайте полиции страны.
Уточняется, что инцидент произошел в городе Ланграафе на улице Менснехерфех.
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«Подозреваемый был задержан», — заявили в ведомстве.
Как отмечается, в настоящее время движение на месте инцидента перекрыто.
Ранее в Нидерландах автобус въехал в пешеходов, в результате чего погиб один человек. Водитель автобуса совершил наезд на четырех пешеходов, один из них скончался, остальные пострадали. Инцидент произошел на рок-фестивале PinkPop, который проходит в провинции Лимбург на юге страны.