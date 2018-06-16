При наезде «Яндекс-такси» на толпу в центре Москвы пострадали фанаты из Мексики

В числе пострадавших при наезде такси на пешеходов в центре Москвы были люди, одетые в цвета национального флага Мексики, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца на месте происшествия.

Сборная Мексики 17 июня сыграет против Германии в матче группового этапа ЧМ-2018 на столичном стадионе «Лужники».

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По словам очевидца, сразу после ДТП водитель такси попытался сбежать, однако был задержан сотрудниками полиции.

Вечером 16 июня на улице Ильинка водитель такси совершил наезд на группу пешеходов, в результате происшествия пострадали семь человек. Позднее стало известно, что водитель является гражданином Киргизии.