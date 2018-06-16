В Черкассах взорвался автомобиль, водитель погиб

В украинских Черкассах взорвался автомобиль Mercedes, в результате чего водитель получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

Инцидент произошел утром 16 июня.

«В результате взрыва пострадал водитель автомобиля. Мужчину доставили в больницу», — говорится в сообщении.

В то же время издание «Про Все» со ссылкой на источники сообщает, что пострадавший скончался. По его данным, за рулем автомобиля был 69-летний Анатолий Скоромный, директор местного торгового центра.