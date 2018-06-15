В Красноярске водитель «Яндекс.Такси» отказался везти девушку с синдромом Дауна

В Красноярске уволили водителя «Яндекс.Такси», который отказался везти 25-летнюю девушку с синдромом Дауна. Об этом сообщают местные СМИ.

«Мы считаем такое поведение недопустимым и принимаем строгие меры в отношении таких таксистов. Этот водитель работал у одного из наших партнёров в Красноярске — в таксопарке «Ястреб». После тщательной проверки мы заблокировали водителя, больше он никогда не сможет выполнять заказы сервиса», — сообщил представитель «Яндекс.Такси».

Реклама

В четверг 14 июня Марина Мышко написала пост в социальных сетях, что водитель «Яндекс.Такси» отказался перевозить сестру с синдром Дауна и её пожилых родителей. После того, как заказчик пояснил таксисту, что в данном случае для пассажира не требуется специальное устройство, водитель всё же согласился везти семью. При этом он настаивал, что в целях безопасности они втроем должны сесть на заднем сиденье. Это, по словам Мышко, было невозможно, поскольку все трое — люди крупной комплекции, и вместе на заднем сиденье они попросту не поместились бы.

В итоге поездка не состоялась и более того: у клиентки списали деньги за «ложный» вызов такси. После выяснения обстоятельств служба поддержки извинилась перед Мышко и возместила деньги в полном объёме.

Ранее сообщалось, что солист группы «Градусы» попал в аварию, когда ехал в аэропорт на «Яндекс.Такси». По его словам, водитель автомобиля уснул за рулем и влетел под стоявший на «аварийке» грузовик.