Трамваи в Москве будут работать без турникетов

Московский мэр Сергей Собянин заявил, что с 16 июня в столичных трамваях перестанут работать турникеты. Об этом мэр написал на своей странице в твиттере.

По словам Собянина, входить можно будет в любую дверь.

«С 16 июня все московские трамваи начнут работать без турникетов.», — написал Собянин.

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Он добавил, что после ликвидации турникетов количество пассажиров в трамвае возросло на 8%.

Ранее руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов заявил, что в автобусах без турникетов около 5% пассажиров не оплачивают проезд.