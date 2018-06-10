СМИ рассказали о «роскошных автомобилях» на самолете Ким Чен Ына

На грузовом самолете северокорейского лидера Ким Чен Ына Ил-76, который направляется в Сингапур, где него должен пройти саммит с американским президентом Дональдом Трампом, находится несколько «роскошных автомобилей», передает U.S. News.

Сообщается также, что на борту самолета перевозятся запасы продовольствия.

Ранее сообщалось, что самолет с Ким Чен Ыном вылетел из Пхеньяна на встречу с Трампом, куда Трамп вылетел из Канады, где он принимал участие в саммите «Большой семерки».