В Минфине предложили способ регулирования цен на бензин

Министерство финансов России предлагает наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин до 90% от пошлины на нефть, передает РИА «Новости».

Об этом сказал директор департамента налоговой и таможенной политики ведомтсва Алексей Сазанов.

По его словам, данные меры нужны для «оперативного реагирования на изменение цен» на топливо.

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Он также добавил, что кабмин сможет использовать такие меры, если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке цен.

Как отмечается, Минфин намерен направить законопроект с данным предложением на рассмотрение кабмина в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ФАС усилила контроль за ценами на бензин в регионах России.