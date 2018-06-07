ФАС возбудила ряд дел по росту цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль за ценами на бензин в регионах России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Служба усилила антимонопольный контроль в регионах, в особенности на Дальнем Востоке. В настоящее время ФАС выдано 7 предупреждений о недопустимости нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов, возбуждены дела в ряде регионов», — заявили в ведомстве.

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Также в ФАС отметили, что мониторинг цен на бензин на антимонопольный контроль является приоритетной задачей ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ситуация с ценами на бензин является результатом неточного регулирования в сфере энергоресурсов. Правительство пересмотрело налоговые меры по наполнению бюджета, что связано с вывозом сырой нефти на экспорт.