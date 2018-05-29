В Госдуме предложили ФАС проверить обоснованность резкого роста цен на бензин
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует проверить обоснованность резкого роста цен на бензин в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что ведомство имеет право потребовать информацию о себестоимости и накладных расходах.
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«Это находится в их компетенции прямой, и не удивлюсь, если ФАС уже начала такое расследование. Антимонопольный орган очень оперативно работает и на такие вещи реагирует», — сказал Ананских.
Депутат также отметил, что стабилизировать цены на бензин в России поможет снижение акцизов.
Ранее сообщалось, что в России подскочили цены на бензин.