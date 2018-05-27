На Украине поставили рекорд по числу пассажиров в «Запорожце»

В Запорожье поставили рекорд по количеству людей, которые смогли поместиться в салоне автомобиля ЗАЗ-968м, передает портал 061.ua.

Новый рекорд был установлен на фестивале ретро-автомобилей «Запорожские врата».

Согласно видеозаписи, которая опубликована на сайте, в «Запорожце» поместились 17 человек. Водителю удалось завести автомобиль и, по его словам, он бы смог поехать, но ему мешала чья-то нога.

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По данным портала, в прошлом году на данном фестивале в салоне «Запорожца» разместились 14 человек, еще раньше — 12.

Также отмечается, что в 2007 году в ЗАЗ-965 (также известен как «горбатый Запорожец») поместились 26 человек, однако среди них были только дети в возрасте от 5 до 13 лет.

Ранее президент России Владимир Путин покаялся за то, что в 70-е лихачил на мамином «Запорожце».