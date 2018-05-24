The Guardian: Uber ограничит испытание беспилотных машин из-за смертельного ДТП

Компания Uber приняла решение прекратить испытание беспилотных автомобилей в Аризоне из-за аварии, в которой погиб человек. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на официальное заявление компании.

Отмечается, что компания продолжит испытывать беспилотные машины в Сан-Франциско, а также больше внимания уделит исследованиям в Питсбурге, где реализуется ряд проектов, связанных с автомобильным искусственным интеллектом.

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Исполнительный директор Uber Эрик Мейхофер отметил, что компания поменяет подход к испытанию беспилотных машин после инцидента со смертью пешехода.

«Новый подход [в испытании беспилотных автомобилей] позволит постоянно совершенствовать алгоритмы работы автомобиля и программное обеспечение, касающееся безопасности. Также мы посвятили последние два месяца улучшению методов симуляции, что позволит компании проводить более эффективные исследования», — говорится в письме Мейхофера, которое было разослано по внутренней почте компании.

Ранее сообщалось, что Uber пообещал вернуться к испытаниям беспилотных авто после смертельного ДТП.