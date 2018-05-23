В Совфеде ответили на заявления депутата Рады о принадлежности Крымского моста

Заявления Киева о принадлежности Крымского моста Украине возникают от бессилия. С таким мнением выступил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, пишет RT.

Ранее депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост якобы принадлежит Украине вместе с самим Крымом.

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По мнению Цекова, в России следует следить за заявлениями из Киева, чтобы знать настроения, преобладающие в стране

«Но при этом не стоит забывать, что это все от бессилия. Украинские политики никак не могут повлиять на ситуацию с Крымским мостом», — сказал российский сенатор.

Цеков также напомнил, что ранее украинские политики говорили, что Россия не сможет построить Крымский мост.

«Сейчас мост готов и активно используется. Так что политики начинают делать подобного рода заявления, в том числе и для избирателей. А Крым в составе Российской Федерации навсегда, это воля крымчан», — заключил сенатор.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.