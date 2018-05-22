На Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей и «скорая»
При столкновении шести автомобилей и машины скорой помощи на Кутузовском проспекте пострадали шесть человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Москве.
«Столкнулись семь машин, в том числе автомобиль медицинской помощи. В результате ДТП пострадали шесть человек», — сказали в ГИБДД.
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Для эвакуации пострадавших привлекли медицинский вертолет.
После ДТП временно перекрыли движение на четырех полосах, в результате чего движение в этом районе существенно затруднено.
Ранее сообщалось, что в Москве водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину. Также ранее сообщалось, что в результате ДТП на юго-западе столицы пострадали пять человек.