На Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей и «скорая»

При столкновении шести автомобилей и машины скорой помощи на Кутузовском проспекте пострадали шесть человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Москве.

«Столкнулись семь машин, в том числе автомобиль медицинской помощи. В результате ДТП пострадали шесть человек», — сказали в ГИБДД.

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Для эвакуации пострадавших привлекли медицинский вертолет.

После ДТП временно перекрыли движение на четырех полосах, в результате чего движение в этом районе существенно затруднено.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель легкового автомобиля насмерть сбил мужчину. Также ранее сообщалось, что в результате ДТП на юго-западе столицы пострадали пять человек.