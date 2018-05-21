Крымский мост установил новый рекорд по количеству машин

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Мост через Керченский пролив побил рекорд, установленный в день открытия движения: 20 мая по нему проехало свыше 23,1 тыс. машин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, за прошедшие со дня открытия моста пять дней по нему в обе стороны проехало почти 90 тыс. транспортных средств. При этом в Крым едет больше машин, чем в обратную сторону (46 тыс. и 44 тыс. автомобилей соответственно). В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме.

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«Самым распространенным нарушением ПДД продолжают оставаться остановки водителей на арочном пролете Крымского моста и на въезде на мост с таманского берега для фотографирования», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Ранее сообщалось, что в день открытия по мосту проехало более 20 тыс. транспортных средств.