Маск анонсировал выпуск новой модели электрокара Tesla

Основатель компании Tesla Илон Маск рассказал, что скоро появится новый электрокар Tesla с двумя двигателями. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.

По его словам, полноприводная модель Tesla Model 3 сможет разгоняться до 95,6 км/ч за 3,5 секунды, а ее максимальная скорость составит 250 км/ч.

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Как отмечается, два двигателя будут находиться в разных частях автомобиля — в передней и в задней. Стоимость такого электрокара составит $78 тыс.

«Стоит почти столько же, сколько BMW M3, но на 15% быстрее и с лучшей управляемостью», — подчеркнул Маск.

Ранее Маск купил 33 тыс. акций своей компании, которые стоили ему $9,9 млн.