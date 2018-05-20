В Москве украли «КамАЗ» за 3,7 млн рублей

Представители Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве сообщили о похищении в районе Очаково-Матвеевское «КамАЗа», стоимость которого составляет 3,7 млн рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

По словам представителей столичного ГУ МВД, заявление о похищении автомобиля было подано сотрудникам правоохранительных органов утром 19 мая. Документ подал заместитель директора организации, которой принадлежит «КамАЗ».

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«Оперативники установили, что по адресу: ул. Озерная, д. 42, неизвестный совершил кражу самосвала КамАЗ, принадлежащего фирме. Материальный ущерб составил 3,7 млн руб.», — рассказали в ГУ МВД.

По факту произошедшего сотрудниками полиции было открыто уголовное производство по делу, возбужденному в соответствии со статьей о краже в особо крупном размере. В данный момент устанавливается личность подозреваемого.