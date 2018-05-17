Призвавший взорвать Крымский мост журналист ответил на реакцию Москвы

Журналист Washington Examiner Том Роган, написавший статью о том, что Украина должна взорвать Крымский мост, ответил на критику в адрес его статьи. Об этом сообщается на сайте издания.

«Жалею ли я, что написал статью? Нет, за исключением того факта, что я мог выразиться яснее, объяснив, что этот удар мог бы быть нанесен так, чтобы избежать жертв», — написал Роган.

Он также подчеркнул, что все еще считает постройку Крымского моста «возмутительной».

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста Тома Рогана, написавшего статью о том, что Украина должна взорвать Крымский мост.

В свою очередь в Кремле заявили, что статья с призывом взорвать мост является примером некачественной журналистики и назвали ее «полным безумием».