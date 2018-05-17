Власти Москвы рассказали о перекрытии улиц во время ЧМ-2018

Департамент транспорта Москвы опубликовали схему изменения движения транспорта во время Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с проведением чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018, который состоится с 14 июня по 15 июля, в Москве изменится схема движения. Ограничения и перекрытия коснутся участков дорог вблизи Большой спортивной арены «Лужников» и стадиона «Спартак». На перекрытых улицах организуют пешеходные зоны для болельщиков. Местные жители смогут подъезжать к своим домам, получив пропуск в префектуре ЦАО, ЗАО или СЗАО», — говорится в сообщении.

Как отмечается, вблизи Большой спортивной арены «Лужников» максимальные ограничения движения будут действовать за день до матча и в день его проведения.

В свою очередь вблизи стадиона «Спартак» в дни проведения матчей также будет запрещено движение без пропуска.